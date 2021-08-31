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Haberler İzmir Köşger: 30 Ağustos büyük kahramanlıkların adıdır

Köşger: 30 Ağustos büyük kahramanlıkların adıdır

Köşger: 30 Ağustos büyük kahramanlıkların adıdır

31.8.2021

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Balçova Termal Otel'in bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Kabul Töreni'ne AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Kabul töreninde, Kur'an okundu, şehitler için dua edildi. Vali Köşger, konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşın tüm kahramanlarını şükranla andığını söyledi. Köşger, "30 Ağustos bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen kalpleri vatan sevgisi ve imanla dolu şanlı ordumuzun, milletle bütünleşerek gösterdiği büyük kahramanlıkların adıdır" dedi.

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