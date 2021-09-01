3 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı kazada 5 yaralı var

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece saat 02.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı istikametinde meydana geldi. Metehan Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Coşkun K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Metehan Ö. idaresindeki otomobil park halinde bulunan otomobile ve kamyonete çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Metehan Ö, A.K, B.B, D.K. ve C.A. çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.