Anne ile 2 oğlu PÖH destekli baskınla gözaltına alındı

İZMİR Karabağlar içerisinde, polisin silah sesi ihbarı üzerine gittiği eve Polis Özel Harekat (PÖH) destekli yapılan baskında bir anne ile 2 oğlu gözaltına alındı. Olay, saat 19.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 506 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ç.A. (30), T.A. (34) ve anneleri M.A.'nın (63) yaşadığı daireden şiddetli kavga sesleri ve silah sesinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, aile ile iletişim kurmaya çalıştı ancak kapıyı açan olmadı. Olay yerine çağırılan Polis Özel Harekat ekipleri koçbaşı ile apartman dairesinin kapısını kırarak eve girdi. Evde bulunan 2 kardeş ile anneleri gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 2 saat süren çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan M.A. içecekler ve elindeki yiyeceklerle evden çıkarıldı. M.A. kendisini şikayet eden komşularına 'Benim gibi olun' diye bağırdı. M.A. ve iki oğlu, emniyete götürülürken, polis ekipleri apartman dairesinde incelemelerde bulundu.