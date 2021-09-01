‘Gupse’ bebekler müzeyi bekliyor

BERGAMA'DA yaşayan İzmirli Emine Sönmezer, çöpten bulduğu ya da satın aldığı oyuncak bebekleri tamir edip temizledikten sonra tasarladığı özel kıyafetleri giydiriyor. Sönmezer 15 yılda hazırladığı ve 'Gupse' ismini verdiği 1000'e yakın bebeği müzeye dönüştüreceği evinde çocuklar için sergilemek istiyor.

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