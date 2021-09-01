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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan vatandaşlar tarafından fark edilen erkek cesedi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Cesedin 71 yaşındaki yaşlı adama ait olduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu
İHA

01.09.2021, 10:50

Olay, saat 07.30 sıralarında Karantina İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre balık tutan vatandaşlar, deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kayalıklara sıkışmış halde bulunan kişinin, yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.



"BAŞTA BALIK ZANNETTİM"
Cesedi balık tutarken fark eden vatandaş, o anları anlatarak, "Ben başta balık zannettim. Yakınlaşıp bakınca ceset olduğunu fark ettim. Balık tutan başka bir arkadaş vardı ona söyledim sonra birlikte haber verdik polise. Polisler tarafından ceset kıyıya çıkarıldı, incelendi. Balık tutuyordum burada ve böyle üzücü bir olayla karşılaştık" dedi.



BALIK ADAMLAR ÇIKARDI
Balık adamlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cesedin üzerinden Cevdet Görmüş'ün (71) kimliği çıktı. Ceset savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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