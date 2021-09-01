İzmir’de grev kapıda! Metro ve tramvayda çalışanlar Tunç Soyer’den hakkını istiyor

İzmir'in toplu ulaşımında en önemli ulaşım araçlarından olan Metro ve Tramvay çalışanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Demiryolu İşçileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bulunan Metro A.Ş' de çalışan 621 personel için görüşmeler 20 Nisan tarihinde başlarken, ilk görüşme Ankara'da SODEMSEN ile gerçekleştirilmişti. İlk görüşmelerin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, pandeminin de etkili olması ile birlikte süreç yavaş işlerken, süreçte arabuluculuk aşaması da uzlaşı olmadan sonuçlandı.

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Büyükşehir Belediyesi'ne masada çözüm çağrısında bulundu. TİS sürecinde ilk hedeflerinin masada çözüm olduğunu belirten Hamdullah Giral, "Metro ve tramvay için arabuluculuk süresi sona erdi ve 60 günlük grev süreci başladı. Sayın Tunç Soyer ile de bu sürecin masada çözümü için acil görüşme talebinde bulundum. Tabii ki tam fuar dönemi olmasından kaynaklı olarak henüz bir görüşme gerçekleştiremedik. Ancak önümüzdeki günlerde görüşeceğimizi düşünüyoruz. Bizler her zaman sorunu masada çözme düşüncesindeyiz. Eğer karşı taraftan da bir uzlaşı adımı gelmezse işçilerimizin haklarını savunmak için grev kararı almaktan çekinmeyiz. Bizler şu ana kadar sadece sakal eylemi ve sivil kıyafet eylemi gerçekleştirdik." dedi.

"Bizim amacımız İzmir halkını ve sendikaya üye işçilerimizi mağdur etmek kesinlikle değil." diyen Giral; "Zaten görüşmelerde masanın karşı tarafında bulunan yetkililerden şimdiye kadar 'biz şu rakamı verdik, fazlasını veremeyiz' gibi bir söylem olmadı. Görüşme süreci devam ediyor. Kendilerine 7 gün 24 saat, ne zaman isterlerse artı bir teklif durumunda görüşmeye hazırız mesajı verdik. Yolu tıkarlarsa zaten bizim başka bir yapacağımız durum yok." diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine sözünü tutmadı! İzmir'de metro ve tramvay çalışanları eylem başlattı