İzmir’de iki ilçede çıkan yangın söndürüldü

Aliağa ilçesindeki yangın Çaltılıdere mevkiinde bulunan orman dışı otluk alanda çıktı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Urla ilçesindeki yangın ise Denizli Mahallesi mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile alevlere müdahale edildi.



Ekiplerin erken müdahalesiyle kısa zamanda yangınlar kontrol altına alınırken bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.