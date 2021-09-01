Aliağa ilçesindeki yangın Çaltılıdere mevkiinde bulunan orman dışı otluk alanda çıktı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Urla ilçesindeki yangın ise Denizli Mahallesi mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile alevlere müdahale edildi.
Ekiplerin erken müdahalesiyle kısa zamanda yangınlar kontrol altına alınırken bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İzmir'de iki ilçede çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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