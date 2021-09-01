Öğrenci ve velilere PCR kontrolü yok

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yarından itibaren 3 gün boyunca okullarda yüz yüze yürütülecek uyum eğitimine katılacak.

HAFTADA İKİ KEZ TEST

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek. Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

ZİYARETÇİ GİREMEYECEK

Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Öğrencilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek. Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

İZMİR'DE'Kİ HER DÖRT ÖGRETMENDEN BİRİ AŞISIZ

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala aşı karşıtı öğretmenler konusu tartışılırken İzmir'de öğretmenlerde aşılama oranının yüzde 75 olduğu öğrenildi. Kentteki her 4 öğretmenden birinin aşısız olduğu ortaya çıktı.

"AŞI OLMAYAN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILABİLİR"

ARTIŞA geçen Kovid-19 vakalarıyla birlikte yeniden tedbirlerin artırılması konuşulurken, aşı olmak istemeyen vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için de yeni adımlar atılıyor. Çalışma hayatında da özel sektörde işverenin aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarıp çıkaramayacağına dair tartışmalar konuşulurken, avukat Ali Onar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Onar, "İşveren tarafından, çalışanın gerek bireysel korumasını sağlamadığı gerekse diğer çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atma riskinin artması nedeniyle hizmet akdini feshetme hakkına sahip olacağını değerlendiriyorum" diyerek, işverenin aşı olmayan çalışanın tazminatı karşılığında iş akdinin feshedilebileceğini söyledi

SAHTE AŞI KARTI DÜZENLEYEN HEMŞİREYE KÖTÜ HABER

Aşı karşıtı vatandaşları aşı olmuş gibi gösterip sahte aşı kartı düzenleyen hemşire Rukiye Kızılırmak Yücetürk'ün meslekten atılacağı öğrenildi. Anlaştığı kişilere aşı yapmış gibi göründüğü ama aslında aşıları yere döktüğü belirlenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Yücetürk'ün açığa alındığı ve mesleğini aldatıcı yöntemlere kullandığı için hakkında hazırlanan evrakların Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği açıklandı.

ASI OLMAYINCA KORONAYA YENILDI

Aydın'da Devlet Su İşleri'nde (DSİ) görev yapan inşaat teknikeri Göral Duran (54), aşı olmayınca yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nde inşaat teknikeri olarak görev alan Göral Duran, bir süre önce rahatsızlandı. Duran, korona virüse yakalandığı belirlenince hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Duran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Duran dün Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Duran'ın, yakınlarının tüm ısrarına rağmen aşı olmayı ertelediği öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL ■ KAZIM YÖRÜKCE