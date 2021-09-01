Şenay 1 aydır yaşam savaşı veriyor

İzmir'de bir otel odasında kafasına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan 22 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay Ay'ın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımı'nda tedavisi devam ediyor. Bilinci kapalı olan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor. O gece otelde neler yaşandığını öğrenmek için genç kızın kendine gelmesi bekleniyor. İzmir'in Konak ilçesinde, 4 Ağustos gecesi erkek arkadaşı Muhammet Say ile birlikte kaldığı otel odasında başından silahla vurularak ağır yaralanan Şenay Ay'ın hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Olay nedeniyle hala tutuklu olan Muhammet Say'ın (25) 'Şenay intihar etti' sözlerine inanmadıklarını söyleyen Şenay Ay'ın ailesi, "Şenay asla intihar edecek bir değildi" diyerek olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Suçlunun en ağır cezayı almasını isteyen aile, genç kızın kendisine gelmesi halinde tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor.

'SİLAH SESİ DUYUP ODAYA KOSTUM'

İFADESİNDE olay sırasında banyoda olduğunu ve içeriden silah sesi duyduğunu söyleyen Muhammet Say, "Silah sesini duyunca hemen içeri koştum. Şenay yerde kanlar içinde yatıyordu. Onu hemen kucaklayıp lobiye indim ve yardım istedim. Şenay'a ben hiçbir şey yapmadım" demişti.

FATİH ŞENDİL