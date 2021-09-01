Sensör hırsızları Balçova’da binlerce vatandaşı mağdur etti

KIŞ aylarına yaklaştığımız bu günlerde İzmir'in Balçova ilçesinde jeotermal kullanan apartman sakinleri, gerekli bakım ve kontrolleri yapması için yetkili servisi çağırdıklarında büyük şok yaşadı.

600 APARTMANDA

ÇÜNKÜ 600'ün üzerinde apartmanın jetormal bağlantı aparatlarındaki sensörlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı ortaya çıktı.

BİRKAÇ ŞÜPHELİ VAR

ÇALINAN sensörlerin her birinin fiyatının 400 eurodan fazla olduğu ve yurtdışından getirilecek yeni sensörlerin apartman sakinlerine fatura edileceği öğrenildi. Site ve apartman sakinlerinin şikayeti sonrası polis bölgede geniş çapta soruşturma başlattı. Polisin bir kaç şüpheli üzerinde yoğunlaştığı ve yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi. Bölgede yaşayan emekli başkomiser Ali Tosun, meslek hayatı boyunca böyle ilginç bir hırsızlık olayı görmediğini ve sensörlerin ne işe yaradığını bu sektörde olmayan kişinin bilmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

■ FATİH ŞENDİL