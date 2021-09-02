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Haberler İzmir 94 parça tarihi eser ele geçirildi

94 parça tarihi eser ele geçirildi

94 parça tarihi eser ele geçirildi

2.9.2021

İZMİR Buca'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan taksideki Lavin Hayal A.'nın (32) çantasından 94 parça eşya ve tarihi eser ile 3 tabanca çıktı. Olay, Doğuş Caddesinde meydana geldi. Uygulama sırasında Lavin Hayal A.'nın çantasında silah olduğu fark edilince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla yapılan aramada 3 tabanca ve 94 parça tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Lavin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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