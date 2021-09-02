İZMİR Buca'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan taksideki Lavin Hayal A.'nın (32) çantasından 94 parça eşya ve tarihi eser ile 3 tabanca çıktı. Olay, Doğuş Caddesinde meydana geldi. Uygulama sırasında Lavin Hayal A.'nın çantasında silah olduğu fark edilince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla yapılan aramada 3 tabanca ve 94 parça tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Lavin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİĞER