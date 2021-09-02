Deprem davasında sanıklar hakim karşısında

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 günü saat 14.51'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için açılan davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan yapı sahibi M.Y, arsayı kat karşılığı olarak bir kooperatife verdiklerini ifade ederek, "Projede 6 dükkan olarak görülen yer, inşattan sonra 2 dükkana çevrildi. Bu değişiklik yasalara uygun olarak yapıldı. Ben dükkanımı markete kiraya verdiğimde hiç kolon kesilmemişti. Arsa sahibinden kaynaklı bir sorun yoktur. Herhangi bir kolon kesilmesine rastlamadım" dedi. Tutuklu sanıklardan binanın mimari proje müellifi mimar N.B. de, binaların çoğunun deprem bölgesinde olduğunu, hiçbirinde hasar olmadığını savunarak iddianamede hakkında geçen "özensizlik" kelimesini kabul etmediğini söyledi

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