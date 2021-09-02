Havalimanında esrar operasyonu

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı yaptığı mücadele kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerince başlatılan operasyonda yakalan şüpheli şahsın üzerinden 523 gram esrar çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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