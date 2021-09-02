İzmir’de gaybubet evlerine operasyon

FETÖ'NÜN yurt içindeki yapılanmalarına İzmir ve İstanbul'daki operasyonlarla bir darbe daha vuruldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalamak amacıyla, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve örgüt adına himmet adı altında para toplayarak hakkında adli işlem yapılanlara ve ailelerine örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para yardımlarında bulundukları belirlenen 12'si kadın 26 şüphelinin adreslerini belirledi. Gece saatlerinde ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenen adreslerde haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı.

AKTİF ASKERLERE BASKIN

İSTANBUL'DA ise, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör telefonlarından aranan 7'si subay, 16'sı astsubay olmak üzere 23 aktif askeri personel ile biri doktor, 12'si ihraç askeri personel ve biri istifa eden personel olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

SAHTE KİMLİKLER BULUNDU

İZMİR'DE ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 5 sahte kimlik ile 26 bin 285 lira, 8 bin 99 avro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

■ ŞENOL KANTÜRK