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Haberler İzmir Önce köpek saldırdı sonra sahibi bıçakladı

Önce köpek saldırdı sonra sahibi bıçakladı

İzmir Manavkuyu’daki parkta spor yapan Varol Durmazpınar, T.E.T’nin gezdirdiği köpeğin saldırısına uğrayınca ikili arasında tartışma çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Durmazpınar hastaneye kaldırıldı

Önce köpek saldırdı sonra sahibi bıçakladı

2.9.2021

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesinde, parkta spor yaptığı sırada sahibinin elinden kurtulan bir köpek tarafından saldırıya uğrayan ve ardından çıkan tartışmada köpeğin sahibi tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
İlginç olay, önceki sabah saat 11.00 sıralarında, Manavkuyu Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Parkta spor yapan 43 yaşındaki Varol Durmazpınar, o sırada 53 yaşındaki T.E.T'nin gezdirdiği köpeğin saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI
Son anda sahibinin müdahalesiyle köpeğin saldırısından canını zor kurtaran Durmazpınar ile T. arasında çıkan tartışma bir anda alevlendi. Bunun üzerine köpeğin sahibi, yanındaki bıçağı çekerek, kendisine tepki gösteren Varol Durmazpınar'ın göğsüne sapladı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elini kana bulayan T.E.T ise köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören ve bıçaklanan adamın çığlığını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İlk müdahalesini olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı Durmazpınar, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAĞIYLA YAKALANDI
Sağ göğüs altından bıçaklandığı belirlenen adamın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Durmazpınar ve görgü şahitlerinin verdiği ifadenin ardından harekete geçen polis ekipleri ise, şüpheli T.E.T'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı.

FATİH ŞENDİL

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