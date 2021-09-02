Pehlivan’dan Serdar Aksoy’a başkan cevabı

MENEMEN Belediyesi'nde görevden alınan eski belediye başkanı Serdar Aksoy'un 1 Eylül Dünya Barış Günü paylaşımında 'Menemen Belediye Başkanı' unvanını kullanmasına Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan cevap geldi.

Pehlivan, "Serdar Başkan'ın kendi kadri. Bu tür bir yaklaşım içine girmiş, diyecek çok bir şey yok, Allah ıslah etsin. Bence 'başkan' yazamaz şu anda. Çünkü yargılandığı bir sürü dosya var. Basın danışmanlığını yapan kimse, bu akılları da o veriyordur. Bu paylaşım hiçbir karşılık bulmaz" dedi.