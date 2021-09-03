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Haberler İzmir Aynı yolda iki kaza: 2 kişi öldü, 3 yaralı

Aynı yolda iki kaza: 2 kişi öldü, 3 yaralı

3.9.2021

İZMİR'İN Bergama ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. N.Ç'nin kullandığı 35 ASB 581 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 42 AEJ 684 plakalı otomobil, Bozköy Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada otomobildekilerden Beyhan Çetin hayatını kaybetti, yaralanan N.E, A.B.E. ve B.E. hastaneye kaldırıldı. Aynı yolda A.M'nin (29) kullandığı 34 DCH 636 plakalı motosiklet devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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