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Haberler İzmir Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında

3.9.2021

İZMİR'DEKİ tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan çeyizlik malzemelerin satıldığı dükkanda 27 Ağustos saat 23.40'ta hırsızlık olayı yaşadı. Ertesi gün dükkana birilerinin girdiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını izlediklerinde hırsızların çocuklar olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. El feneri kullanarak dükkandaki çekmece ve dolapları karıştıran çocukların iki gün içerisinde çevredeki birçok esnafın dükkanına girdikleri öğrenildi.
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