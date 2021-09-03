İZMİR'DEKİ tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan çeyizlik malzemelerin satıldığı dükkanda 27 Ağustos saat 23.40'ta hırsızlık olayı yaşadı. Ertesi gün dükkana birilerinin girdiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını izlediklerinde hırsızların çocuklar olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. El feneri kullanarak dükkandaki çekmece ve dolapları karıştıran çocukların iki gün içerisinde çevredeki birçok esnafın dükkanına girdikleri öğrenildi.
Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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