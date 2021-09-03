Ege sularında 363 göçmen kurtarıldı

EGE sahillerinde Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 363 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ise 47 göçmen kurtarılarak Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Aydın'ın Kuşadası ve Didim açıklarında da 144 göçmen kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi müdürlüklerine telim edildi.

■ İHSAN KARATAŞ / SUAT SALGIN