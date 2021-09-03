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Haberler İzmir Eski Deva Partili kaçarken yakalandı

Eski Deva Partili kaçarken yakalandı

Eski Deva Partili kaçarken yakalandı

3.9.2021

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir fiber teknenin hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir ekip yönlendirildi. Durdurulan teknedeki bir kaptan ve 3 yolcunun yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalananlardan Zeynel Adıgüzel'in FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği ve DEVA Partisi'nin eski İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Adıgüzel ile kaptan H.Y. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Partiden yapılan yazılı açıklamada ise, Zeynel Adıgüzel'in 29 Mayıs 2021 itibarıyla görevlerinden istifa ettiği ve partiyle herhangi bir irtibatının kalmadığı belirtildi.

■ FATİH ŞENDİL

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