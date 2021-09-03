Kuyumcuyu sahte dövizle dolandırdılar

İZMİR'İN Buca ilçesinde bulunan Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda kuyumculuk yapan K.A, 30 Ağustos tarihinde bir miktar döviz bozdurup, bir miktar da dolarla altın satın alan iki kadın iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisine sahte dolar verdiklerini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bindiği aracın plakasını belirledi.

KAÇAN İKİ KADIN ARANIYOR

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin bindiği araç yakalanarak durduruldu. Araçta yapılan aramada sahte 282 adet 50, 6 adet 100 dolarlık banknot, 5 bin 345 lira, 2 tam altın, 2 yarım altın, 40 gram esrar, 3 uyarıcı hap ele geçirilirken, araç sürücüsü Aykan Ü. (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen Mevlüde K. (26) ve Ayşenur G'yi (23) yakalamak için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.