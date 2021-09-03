Mehmet Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı, cari fazlaya doğru gidiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılmak üzere bulunduğu İzmir'de yaptığı konuşmada "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır. Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." dedi.

"AB'YE TAM ÜYE OLMAK İSTİYORUZ"

Bakan Muş İzmir Ticaret Odası'nda katılımcılara hitaben "Açık, net, samimi bir şekilde ifade edeyim. Biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz." diyerek, Türkiye'nin AB hedefini ortaya koydu.

"BUNDAN SONRASI BAHAR"

Ekonomide gelinen aşamalara değinen Muş, "İyi bir noktaya geldik. Zor olanı geride bıraktık. Bundan sonrası daha kolay. Kış olan geride kaldı. Bundan sonrası bahar." dedi.

"İZMİR BU YIL 15 MİLYAR VE ÜZERİ BİR İHRACATA KAVUŞACAK"

Bakan Muş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Özel Meclis Toplantısı'na yaptığı konuşmada "İzmir net ihracatçı bir şehir, fazla veren bir şehir. 15 milyar dolar ihracat yapıyor, 11 milyar dolar ithalat yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda da cari açığımıza katkısı olan önemli bir şehrimiz. Ekonomik toparlanma ülkemizde çok hızlı şekilde devam ediyor.

EKONOMİK TOPARLANMASINI DÜNYADA EN HIZLI TAMAMLAYAN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ

Bu rakamlarla ekonomik toparlanmasını dünyada en hızlı tamamlayan ülkelerin ya birinci sırasında ya ikinci sırasında geliyor. Bütün bunlara rağmen biz bu yıl cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak." dedi.

"YAZILIM, OYUN VE SİBER GÜVENLİKLE ALAKALI İHRACAT HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Bakan Muş sadece oyunda aşağı yukarı 2 milyar dolarlık bir ihracatın söz konusu olduğunu belirterek, "Biz yazılım, oyun ve siber güvenlikle alakalı ihracatımızı buradan ifade etmek istediğimiz hedef 10 milyar dolar" şeklinde bilgi verdi.