Miyop değil tümör çıktı

İzmir'de özel bir okulda sosyoloji öğretmeni olan 51 yaşındaki Belgin Dirin'in görme şikayetleri 1 yıl önce başladı. Dirin, sol gözünün üzerine bir perde örtülmeye başladığını fark ettiğinde soluğu göz hekiminde aldı. İlk gittiği göz hekiminin gözlük verdiğini anlatan Belgin öğretmen, "Bir süre gözlüğü kullandım ancak yine de göremediğimi fark ettim. Tekrar başka bir göz hekimine gittim. Bana gözümün sağlıklı olduğunu ve beyin MR'ı çektirmem gerektiğini söylediğinde çok önemsemedim. Beyinle ilgisi yoktur dedim ve hatta gözlük vermedi diye kızdım. Şikayetlerimin şiddeti artınca bu kez beyin MR'ı çektirdim. Böylece beynimde tümör olduğu anlaşıldı. 6 ay göz bozukluğuyla yaşadım" dedi. Yaşadığı kısa şokun ardından 3 farklı nörologla görüştüğünü ifade eden Dirin, "Genelde, gözümün eskisi gibi göremeyeceğini, tümörün yaptığı baskıdan dolayı beyin damarlarımın ve sinirlerimin söndüğünü söylediler" dedi. Sonrasında Prof. Dr. Sertaç İşlegel'in tekrar görme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğini ve kısa süre sonra da Medicana International İzmir Hastanesi'nde ameliyata alındığını ifade eden Dirin, "Ameliyattan sonra gözlerimin ikisiyle de net bir şekilde gördüğümü anlayınca yaşadığım mutluluk tarifsizdi" dedi.

DİĞER