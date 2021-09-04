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Haberler İzmir Ağrı Dağı’nın karşısına gömüldü

Ağrı Dağı’nın karşısına gömüldü

Ağrı Dağı’nın karşısına gömüldü

4.9.2021

Türkiye'de 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego (88), vasiyeti üzerine Nuh'un Gemisi'ni aradığı Ağrı Dağı'nın karşısındaki mezarlıkta defnedildi. 88 yaşındaki İtalyan araştırmacı Angelo Palego, 15 Ağustos'ta korona virüse bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. O günden bu yana hastanenin morgunda bulunan Palego'nun cenazesi, ailesinin vekalet vermesiyle turizmci Murat Şahin tarafından özel araçla hastaneden alınarak Doğubayazıt ilçesine getirildi. İlçe girişinde cenaze nakil aracına konulan Palego'nun cenazesi, Şahin ve turizm ekibince vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta defnedildi.

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