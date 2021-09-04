AK Parti’den 200 kişiyle Karabağlar çıkarması

Karabağlar'ın Bayraklı ile birlikte ilçe oluşunun üzerinden geçen 12 yıl içinde CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini ve yerel hizmetlerden mahrum kaldığını belirten Sürekli; "Karabağlar ilçe olduğundan bugüne CHP belediyeciliğinin kısır döngüsünü yaşıyor. Bu döngüden bizimle kurtulacak. İnanıyoruz ki; 2024'te bu talihini tersine çevirecek. AK Belediyecilikle buluşacak. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, yerel hizmetlerde ne yazık ki hak ettiği hamleyi yapamadı, yalnız ve çaresiz bırakıldı. İlçeye elini uzatan yine biziz. Engellenmediğimiz sürece üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

KARABAĞLAR'IN DÖNÜŞÜMÜ ŞART…

Önceki dönem ilçe Başkanı Kazım Erten ve İlçe Başkan Yardımcısı Adem Kemerkaya'yı da ziyaret eden Sürekli; Yunus Emre Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. İzmir'in genelinde olduğu gibi Karabağlar'da da alt yapı probleminin kronik hale geldiğini ve en önemli ihtiyacının kentsel dönüşüm olduğunu belirten Sürekli; "Karabağlar'ın değişmeye muhtaç bir çehresi var. Bayraklı gibi, çarpık kentleşme sorununu en ağır ve tüm boyutlarıyla yaşayan ilçelerimizden. Bir Anadolu mozaiği olan ilçemizde, halkın en çok alt yapı sorunundan şikâyet ettiğini görüyoruz. Biz, bu konuda tüm engellemelere, vurdumduymazlıklara aldırmadan üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Yenitepe Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. İller Bankası'nın tasarrufundaki proje; 1533 konut, 25 işyeri, sosyal donatı alanlarıyla örnek bir proje. Ancak, sağlıklı bir dönüşüm şart. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor ki; Karabağlar, taşıdığı, hak ettiği çözüm ve yatırımlara 2024'te bizi tercih ederek ulaşabilecek. Yerel hizmet mahrumiyetinden bizimle kurtulacak." diye konuştu.

BİRLİKTE BAŞA ÇIKTIK…

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Argun ve oda yöneticilerini ziyaretinde; esnaf kesiminin en zorlu şartlarda dahi vakur duruşunu kaybetmediğini, devletiyle omuz omuza mücadele ettiğini vurguladı. Pandemi sürecinin zorluklarıyla bu birliktelik sayesinde başa çıkıldığını söyleyen Başkan Sürekli; "Bu süreci birlikte göğüsledik ve düze çıktık. Esnaf sanatkârın ülkesine ve devletine olan bağlılığına bu süreçte daha çok hayran oldum. Çok daha güzel günleri bu dayanışma ile karşılayacağız. Ülkemiz ekonomisinde ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 21.7'lik büyüme umut verici. Yine aynı dönemde üretim, ihracat ve hizmet sektörlerindeki hızlı toparlanma da öyle. Bu yılı daha yüksek bir büyümeyle bitirmeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesi. Yılın sonunda, enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş göstermesini bekliyoruz. Bu aşamalarda küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin fedakârlıkları, çabaları gerçekten takdire şayan." diye konuştu.