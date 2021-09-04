Ege’ye rüzgar uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor! 4 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

TEKİRDAĞ: 25, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 25, Az bulutlu.

KONYA: 26, Az bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 24, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

AĞRI: 28, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu.

KARS: 26, Parçalı bulutlu.

VAN: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık.