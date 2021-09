Günay artık futbol oynuyor

30 Ekim'deki İzmir depremine, Bayraklı ilçesinde 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde kuzeni Ahmet Özışık ile yakalanan Özışık, bacaklarındaki yaralanmalar nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay tedavi gördü. Bu süre boyunca 5 ameliyat geçiren Özışık'a fizik tedavi de uygulandı.

ANNEDEN MORAL VE GÜÇ

Ocak ayında ayak bilek ortezi takılı bacaklarıyla ilk adımlarını atmayı başaran Günay, yaşadığı zor günlere rağmen hiç pes etmedi. Futbol oynamayı çok

seven Günay, arkadaşlarıyla yeniden topa vuracağı gün için mücadele etti. Fizik tedavisi devam eden Günay, depremin ardından Kemalpaşa'daki evinin bahçesinde ilk kez arkadaşlarıyla futbol oynamanın mutluluğunu yaşadı. Günay Özışık, depremin ardından çok zor günler yaşadığını, bazı zamanlar yeniden yürüyemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Annesinin her zaman kendisine güç ve moral verdiğini belirten Özışık, "Tedavi sürecinde yatağa bağımlı kaldım. Sonra bir süre tekerlekli sandalye kullandım. Fizik tedavi sürecinde ilk zamanlar canım çok acıdı. Artık tedavimin sonlarına geliyorum. Çok mutluyum" dedi.



ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Özışık, üzerinden aylar geçmesine rağmen hala deprem anının aklından çıkmadığını, rahatlamak için ailesinin kendisine kuzu, köpek ve tavuk aldığını onlarla ilgilendiğini anlattı. Yeniden tek başına yürümenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Özışık, "İnsanın sağlığına kavuşması çok güzel bir duygu. O zor günlerde yeniden yürüyemeyeceğimi düşünmek korku vericiydi. Yeniden ilk adımlarımı attığım günü hala unuta-mıyorum. Artık arkadaşlarımla futbol da oynamaya başladım. Kendimi eski günlerdeki gibi hissediyorum. Aylar sonra futbol topuna vurduğum an ken-dimi çok mutlu hissettim" diye konuştu.Günay'ın tedavisini ücretsiz olarak üst-lenen BORFİZ Fizik Tedavi ve Reha-bilitasyon Merkezi fizyoterapisti Songül Yeşilyurt da Günay'ın sağlık durumu-nun her geçen gün iyiye gittiğini, artık yaşantısını rahat bir şekilde bireysel ola-rak sürdürebildiğini dile getirdi.



"HİÇ YÜRÜYEMEME DURUMU VARDI"

ANNE Olcan Özışık, oğlunun geçirdiği zor günlere rağmen hiç pes etmediğini anlattı. Oğlunun geçirdiği ameliyatlar ve fizik tedavinin ardından eski yaşantısına döndüğünü ifade eden anne Özışık, şunları kaydetti: "Hastanede yattığı günlerde oğlum bana 'Anne ben yeniden arkadaşlarımla futbol oynayabilecek miyim?' diye soruyordu. Ona hep 'Sakın pes etme, iyileşip futbol oynayacaksın.' dedim. Doktorları iyileşmesi için çok uğraştı. Artık hayatı eskii gibi olmaya başladı. Hiç yürüyememe durumu vardı. Bir anne olarak oğlumun yeniden yürüyüp futbol oynadığını görmek beni çok mutlu ediyor."