“Hep İzmir’i konuşur ve heyecan duyardı”

Yurdun dört bir yanından başsağlığı mesajları gelirken, Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer de yıllardır eskimeyen büyük dostu olan Selim Yaşar'ı Yeni Asır'a anlattı.

'ÇOK ÖZGÜN FİKİRLİ BİRİSİYDİ'

Selim Yaşar'ı ilk kez 1990'lı yılların sonunda Yeni Asır gazetesinde Genel Müdür olduğunda tanıdığını ifade eden Dinçer, "Hep İzmir ve İzmirliler için neler yapılması gerektiğini konuşur ve heyecan duyardı. Teknoloji ve inovasyon konularında sürekli özgün fikir ve yaklaşımları vardı. 2018'de onun girişimleri ve desteği ile TürkiyeÇin işbirliği başlıklı uluslararası konferans düzenlendi. Sosyal ve kültürel konularda da hep öncüydü. "Dünya otizm Farkındalık Ayı" olarak bilinen Nisan aylarında önemli konferanslar gerçekleştirilmişti. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan Güzelbahçe zel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde de Selim Yaşar'ın katkıları yadsınamaz" dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer



'YENİLİKLERİN PEŞİNDE KOŞTU'

Selim Yaşar'ın 2019'da Türkiye İnovasyon haftası İnovalig ödülleri kapsamında Türkiye şampiyonu DYO adına ymnetim kurulu başkanı olarak ödül aldığını kaydeden Dinçer, "Özellikle bilim ve teknolojinin kaynaklarının etkin kullanımı konusundaki önemini vurgulardı. Sürekli yeniliklerin peşinde olan, düşünen özgün fikirler üreten tarım gıda teknoloji konularını her daim sorgulayan öncü biriydi. Sanayici, müteşebbis, iş insanı, yönetici, yenilikçi, spor sanat ve kültür adamıydı. Ancak her şeyden önemlisi çok yardımsever, hayırsever ve iyi bir insandı. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



EŞİ DUBAİ'DE KALDI

MUSTAFA Selim Yaşar'ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Dubai'den cenazesinin getirilmesi için bürokratik işlemlerin yapıldığı ifade edildi. Yaşar'ın cenazesinin geliş tarihinin netleşmediği belirtilirken, Selim Yaşar'ın eşi Yasemin Yaşar'ın da Dubai'de kaldığı ve eşinin cenazesi ile birlikte yurda geleceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL