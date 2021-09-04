İzmir Enternasyonal Fuarı törenle açıldı

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen törenle 90'ıncı kez kapılarını açtı. Törene katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve protokol üyeleri birlikte açılış kurdelesini kesti.

ÜLKE TİCARETİ İÇİN ÖNEMLİ

TÖRENDE konuşan Bakan Muş, "İzmir, Ege Bölgesi'nin incisidir. Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbi'mizin ve Milli Mücadele hareketimizin sembol kentidir ve gönlümüzdeki yeri ayrıdır" diye konuştu. Türkiye'nin ticareti için önem taşıyan ve daha pek çok ilkleri taşıyan İEF'nin devam ettiğine değinen Muş, "İEF'nin mirasına büyük önem veriyoruz. Bu yıl salgın nedeniyle uluslar arası temsilcileri ağırlayamadık. İnşallah önümüzdeki yıl fuar programı ve iş günleri etkinliğini geniş bir katılımla fiziki olarak gerçekleştireceğiz" dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İEF'nin kentle özdeşleştiğini, İzmir ve Ege'nin can damarlarından olduğunu ifade ederek burada emeği geçenlere teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İEF'nin sadece İzmir'le sınırlı kalmadığını ve tüm dünyayı sardığını belirterek fuarın yalnızca bir etkinlik değil, memleketin bir kültür mirası olduğunu belirtti. İEF 12 Eylül'e kadar açık kalacak.