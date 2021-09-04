Izmir’de alkol-sigara satan ısletmelere kameralı denetım

İZMİR Valiliği alkol satış ruhsatı bulunan işletmelerle ilgili önemli bir karara imza attı. Valilik, 18 yaş altındaki çocukların alkol ve sigaranın zararlarından korunması adına, bu ürünleri satan işletmelere kameralı güvenlik sistemi kurulmasını istedi.

BELEDİYELERE TEBLİĞ EDİLDİ

ALINAN karara göre büfe, market ve kafe-barlarda kameralı denetim dönemi başlayacak. Alkol ve sigara satışı yapılan işletmelerin hem iç kısmına hem de dış taraftaki alanı görecek kameralar kurulacak. Özellikle kasa ve ödeme noktaları kamera ile kayıt altına alınacak. İşletmeler açık olduğu sürece kameralar kayıtta olacak ve olası şikayetlerde ya da denetimlerde emniyet güçleri kameraların aldığı görüntüleri izleyebilecek. Yasalara aykırı satış yapan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Valiliğin aldığı kararın İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği ve söz konusu yazının emniyet tarafından da ilçe belediyelerine tebliğ edildiği kaydedildi. Yeni düzenlemenin kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.