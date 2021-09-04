KADEM’den haşema yasağına sert tepki

İZMİR'İN Dikili ilçesi Kabakum mahallesinde 3 Ağustos'ta kiraladığı yazlık evin havuzuna haşema ile girmek isteyen Tuğçe Çetin'in, site yönetimi tarafından havuzu kullanmasının engellenmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Konak Meydan'da açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM İzmir İl Temcilcisi Arzu Günaydın, 'Site yönetiminin Anayasa, sözleşme ve kanun tanımaz şekilde aldığı karar yok hükmündedir" dedi.

"TAKİPÇİSİ OLACAGIZ"

GÜNAYDIN sözlerini şöyle tamamladı: "Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve Cumhuriyet'in gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Din ve vicdan özgürlüğü herhangi bir sınırlamaya konu olamayacak haklar arasındadır. Bizler öncelikle birer insan olarak, başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapmaksızın bu yasakçı, sığ zihniyete karşı birlik olmalıyız. KADEM olarak uygulamayı şiddetle kınıyor, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

NİDA ALADAĞ