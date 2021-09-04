Öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş

İZMİR'DE ilk kez bu yıl öğrenciler ve öğretmenler, eğitim öğretim yılının ilk haftasında şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden 5 kuruşa yararlanacak. Uygulama 5 Eylül Pazar'ı 6 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece 02.00'de başlayacak; 10 Eylül Cuma'yı, 11 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece 02.00'de sona erecek.

İZBAN'DA İLK 25 KİLOMETRE

Uygulama, TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ilk 25 kilometre için geçerli olacak. Sonrası için mevcut tarife üzerinden fiyatlandırma yapılacak. 'Gittiğin Kadar Öde' tarifesinin uygulandığı hatlarda da ilk 10 kilometre için öğrenci ve öğretmenler 5 kuruşa biniş yapabilecek. Baykuş ve havalimanı seferleri ise uygulamadan muaf olacak. Okullardaki eğitim-öğretim düzeninin ve servis planlamalarının genellikle ilk hafta netleştiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu nedenle ilk hafta öğrencilerimize ve eğitimcilerimize kolaylık sağlamak istedik. Ayrıca toplu ulaşım araçlarını kullanma farkındalığını artırmayı ve teşvik etmeyi hedefliyoruz. Temiz, güvenli ve konforlu toplu ulaşım araçlarımızı kullanalım; vakitten kazanalım" dedi.



ÜCRETSİZ YOL YARDIM HİZMETİ

HAFTA içi 07.30-10.30 ve 16.30-20.30 saatleri arasında verilen "ücretsiz çekici" hizmeti de sürdürülecek. Ana arterlerin uygun noktalarında hazır bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi çekicileri, kaza ya da arıza nedeniyle yolda kalan araçları hızla bulunduğu yerden kaldırıyor. 9 Eylül 2020'den bu yana devam eden uygulama kapsamında toplam 150 araç, ortalama 19 dakika içinde çekilerek trafiğin açılması sağlandı.