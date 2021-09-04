  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Orman gönüllüleri ilk kez buluştu

Orman gönüllüleri ilk kez buluştu

Orman gönüllüleri ilk kez buluştu

4.9.2021

İZMİR'DE olası yangınlara en güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi için kurulacak 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi'nin ilk buluşması Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Gönüllü olmak için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılanlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllülük çağrısına ses verenlere teşekkür etti. Soyer, "Yangınlarla mücadelede orman köylüleri ve sivil toplumu birer paydaş olarak görmek için çalışıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orman gönüllüleri ilk kez buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.