Orman gönüllüleri ilk kez buluştu

İZMİR'DE olası yangınlara en güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi için kurulacak 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi'nin ilk buluşması Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Gönüllü olmak için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılanlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllülük çağrısına ses verenlere teşekkür etti. Soyer, "Yangınlarla mücadelede orman köylüleri ve sivil toplumu birer paydaş olarak görmek için çalışıyoruz" dedi.