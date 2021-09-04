Trafik sıkıntısı zirve yapacak

Türkiye'de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından anaokulları ve birinci sınıflar için uyum haftası da geride kaldı. Gözler okulların tamamen açılacağı Pazartesi gününe çevrilirken, İzmir'deki vatandaşları pandemiyle mücadele kadar trafik sıkıntısı da düşündürüyor. Korona virüs öncesi her okul açılış döneminde yaşanan trafik çilesinin Pazartesi günü zirve yapması bekleniyor. Öğrenci servislerinin de ilk haftalarda yavaş yavaş devreye gireceğinin öngörülmesi nedeniyle özellikle ilk hafta trafiğe çıkan özel araç sayısının tavan yapması bekleniyor. Şehrin ana arterlerinde ve okulların bulunduğu bölgelerde sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00- 20.00 saatleri arasında ciddi yoğunluk oluşması bekleniyor. Trafiğin yanı sıra, otobüs, İZBAN ve Metro gibi toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluşması bekleniyor.

'KÖKLÜ ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Buca'da esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de okulların açılacağı gün olan Pazartesi'ye dikkat çekti. Başkan Sürekli'ye sorun ve beklentilerini ileten esnafın gündeminde 'trafik' ve 'su' sorunu vardı. Esnaf, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki trafik ve içme suyu sorunlarına köklü çözüm beklediğini dile getirdi.

'VAATLERİ UNUTTURUYORLAR'

Sürekli, "Bu sorunları her platformda dile getiriyoruz. Ne yazık ki CHP'li yerel idarelerin çözümleri efektif ve köklü değil, popülist. Günü kurtarmaya yönelik. Trafik çözümü için 'Kontağı kapatın', dediler, korkarız su için de 'Çeşmeyi kapatın' diyecekler. Böyle olmaz. Yarın okullar açılınca ne olacak? Keşmekeş artacak, sıkıntı büyüyecek" dedi. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 100 günlük vaatlerinin hatırlatılması üzerine Sürekli, "Evet 100 gün içinde akıllı dokunuşlar yaparak trafik sorununu çözecekleri vaat ettiler. 111 noktada akıllı kavşak, 3 noktada battı çıktı yapmış olacaklardı. Şimdi yan çiziyor, bunlar çok maliyetli diyorlar. Vaatlerini unutturmaya çalışıyorlar. Halkın şikâyetlerini duymazlıktan gelen bu kayıtsızlıkla nereye kadar? Söyleyelim; İzmir 2024'te AK Belediyecilikle buluşana kadar" diye konuştu.



'ÇALIŞMAYA DA MUHALEFETE DE DEVAM'

AK Parti iktidarının 20 yıldır esnaf ve sanatkârla güçlü bir bağ kurduğunun altını çizen Başkan Sürekli, bu kesimin toplumun nabzı olduğunu vurguladı. Sürekli, "Bir yandan da çalışmaya, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tabi engellenmezsek! Köklü bir çözüm projesi olan İzkaray gibi. Karşıyaka'dan İnciraltı'na bir geçiş projesi olan bu yatırımımız, Belediyenin ve odaların engeliyle karşılaştı. Açılan davalar nedeniyle bekliyor. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çalışmaya da muhalefet etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.