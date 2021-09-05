AK Parti’den 200 kişiyle Karabağlar çıkarması

AK Parti İzmir, 'Karınca modeli' çalışmasını, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının da katılımı ile Karabağlar'da gerçekleştirdi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin liderliğinde gün boyu vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren 200 kişilik kadro, ayrıca üye ziyaretlerinde bulundu. Karabağlar'ın Bayraklı ile birlikte ilçe oluşunun üzerinden geçen 12 yıl içinde CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini ve yerel hizmetlerden mahrum kaldığını belirten Sürekli, "Karabağlar ilçe olduğundan bugüne CHP belediyeciliğinin kısır döngüsünü yaşıyor. Bu döngüden bizimle kurtulacak. İnanıyoruz ki; 2024'te bu talihini tersine çevirecek. AK belediyecilikle buluşacak. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, yerel hizmetlerde ne yazık ki hak ettiği hamleyi yapamadı, yalnız ve çaresiz bırakıldı. İlçeye elini uzatan yine biziz. Engellenmediğimiz sürece üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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