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Haberler İzmir Akrabalarını bıçaklayan şüpheli yakalandı

Akrabalarını bıçaklayan şüpheli yakalandı

Akrabalarını bıçaklayan şüpheli yakalandı

5.9.2021

İZMİR Bayraklı'da, 2 akrabasını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, 12 gün sonra yakalandı. Olay, 23 Ağustos'ta Fuat Edip Baksi Mahallesinde meydana geldi. Veysel Can K. ve Doğan K., aralarında husumet bulunan akrabaları M.E. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında M.E, bıçakla Veysel Can K. ve Doğan K'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.E. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, M.E.'yi ilçedeki bir sokakta yakaladı.
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