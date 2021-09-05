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İzmirli makinistten kaza sonrası skandal yorum: 'Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım için'

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün sabah saatlerinde gerçekleşen tren kazası sonucu 6 kişi hayatını yitirmiş ve 7 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K.'nın sosyal medya üzerinden yaptığı "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" sözleri ise çileden çıkarttı.

İzmirli makinistten kaza sonrası skandal yorum: ’Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım için’
DHA

05.09.2021, 11:37

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.



'BENDEKİ LEŞ SAYISI 16'
Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.nin yaptığı yorum ise dikkat çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi. M.A.K.'nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" diye uyarıda bulundu.

M.A.K., bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, "Önemli değil abim" diye cevap verdi. M.A.K.'nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü. TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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