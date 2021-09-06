  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 172 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

172 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen, Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 172 yasa dışı bahis sitesiyle 13 müstehcen içerikli paylaşımlar yapan internet sitesine, 'idari tedbir' ve 'erişimin engellenmesi' kararı uygulandı.

172 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

06.09.2021, 16:12

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 172 yasa dışı bahis sitesiyle 13 müstehcen içerikli paylaşımda bulunan internet sitesini tespit edip, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulundu.

Toplamda 185 siteye 'idari yaptırım' ve 'erişimin engellenmesi' kararı uygulandı. Jandarma yetkilileri, başta terörle mücadelenin etkin şekilde sağlanması, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin tesis edilmesi ile kaçakçılığın engellenmesi için verilen mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

172 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.