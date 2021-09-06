Aliağa’da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozburun açıklarında, İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ'nin bulunduğu motorlu tekne, deniz üzerinde seyir halindeyken dalga vurması sonucu alabora oldu. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ. yüzerek karaya çıkmayı başardı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ, daha sonra yine yüzerek Yıldırımer'i sudan çıkardı. Adaya çıkarılan İbrahim Yıldırımer, burada arkadaşları tarafından kalp masajı ve ilkyardım yapılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.