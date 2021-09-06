  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Aliağa’da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

Aliağa’da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

Aliağa’da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

6.9.2021

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozburun açıklarında, İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ'nin bulunduğu motorlu tekne, deniz üzerinde seyir halindeyken dalga vurması sonucu alabora oldu. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ. yüzerek karaya çıkmayı başardı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ, daha sonra yine yüzerek Yıldırımer'i sudan çıkardı. Adaya çıkarılan İbrahim Yıldırımer, burada arkadaşları tarafından kalp masajı ve ilkyardım yapılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aliağa’da alabora olan teknedeki 1 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.