Başka ‘Alperen’ler ölmesin

İzmir'in Çiğli ilçesinde 4 yıl önce okul servis aracında unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ölümünden sorumlu tutulan başta servis personeli olmak üzere okul yönetici ve sahiplerinin yargılanarak ceza aldığı olay, hafızalardan silinmezken yeni eğitim öğretim döneminde servislerde görev alacak rehber personel için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursların hızlandırılması kararı alındı. İzmir Otobüs ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeni göreve atanan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk'ü ziyaret ederek yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Yeni dönemde servis araçlarında alınacak pandemi önlemleri ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin ele alındığı görüşmede, özellikle servis araçlarında görev alacak rehber personeller için güncellenen "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartı" kapsamında halk eğitim merkezlerinde açılacak kursların hızlandırılması için işbirliği yapılmasına karar verildi. Tüm servisçi esnafına yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Bostancı, destek ve yardımları için Yentürk'e teşekkür etti.

Tolga TEKİN