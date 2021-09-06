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Haberler İzmir ‘Bendeki leş sayısı 16’

‘Bendeki leş sayısı 16’

İzmir’de yaşayan makinist M.A.K, Tekirdağ’da 6 kişinin öldüğü tren kazası haberinin altına, “Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için” yorumunu yaptı. TCDD soruşturma başlattı.

‘Bendeki leş sayısı 16’

6.9.2021

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K'nin sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu. 6 KİŞİ ÖLDÜ, 7 YARALI
M.A.K'nin, kaza haberinin altına "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. TCDD, soruşturma başlatıldığını ve makinistin görevden alındığını açıkladı. Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K'nin yaptığı yorum ise dikkat çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi.

6 SAAT SONRA SİLDİ
M.A.K'nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da, "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" diye uyarıda bulundu. M.A.K, bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, "Önemli değil abim" diye cevap verdi. M.A.K'nin, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü. Makinist görevden el çektirilirken TCDD'den soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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