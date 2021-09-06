Hayalim İzmir’de kahve üretimine başlanması

Yemen Valisi Özdemir Paşa'nın lezzetine hayran kalarak 1546 yılında topraklarımıza getirdiği kahve, Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını aldı. O gün bugündür ise Türk kahvesinin tadı dünyada nam saldı. Kahve sektörünün İzmir'deki temsilcisi İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, Hafta Başı Sohbetlerinin konuğu oldu. Kahve sektörünün son dönemde olumsuz koşulları nedeniyle büyük yara aldığını belirten Gönen, kahveden anlamayan insanların ortaya çıkmasıyla da tahmis kültüründen gelen esnafın büyük itibar kaybına uğradığını söyledi. Türk kahvesinin bir kültür olarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını da ifade eden Gönen, "Gönül ister ki sadece kültür olarak değil topraklarımızda yetişen ürün olarak da anılsın. Burdur, Antalya hatta İzmir'in bazı bölgelerinde iklim kahve yetişen coğrafyaların iklimine çok yakın. Burada denemeler yapılsın. Kahve ülkemizde de yetiştirildi" dedi.

Z KUŞAĞI ÜRÜNÜ GELİYOR

-İlyas Bey sizin Türk kahvesi sektörüne Gönen ailesi olarak büyük katkıda bulunduğunuz bilinen bir gerçek. Bu konuda bugüne kadar neler yapıldı? Tabii. Bizim kahveciliğimiz Osmanlı zamanlarından gelen tahmis geleneğinin devamıdır. Babam Tahmis Yusuf, Türk kahveciliğine önemli katkılarda bulunmuş bir üstat. Ben de 6 yaşımdan beri bu işin içerisindeyim. Türkiye'ye ve dünyaya meşhur dibek kahvesini ve 25 sene önce de buluşunu yaptığımız damla sakızlı ve aromalı kahveleri Türk kahve sektörüne kazandırdık. Ayrıca tahmis geleneğini aileme de miras bıraktım. Oğlum Yusuf Gönen dünyadaki kahveciliğin okulunu okudu. Kızım Elvan ise şu anda önlüğünü giyip yanımızda çalışıyor. Türk kahve sektörüne damla sakızlı ve aromalı kahveleri sokarak büyük bir hizmet vermiştik. Şimdi bunun devamı geliyor. Biz Z kuşağına yönelik hazırlık yaptık. 'Z Kuşağı Kahvesi' çıkarıyoruz şimdi. Bunun da patentini aldık. Kahvemizin içerisinde bağışıklığı yükselten çeşitli otlar var. Türk kahvesi sektörüne tekrardan yeni bir soluk vereceğiz. Bunu da ilk defa size açıklamış oluyorum.

YÖNTEMİMİZ ÇOK FARKLI

- Türk kahvesi tüm dünyada bilinen bir lezzet. Turistler tatmadan ayrılmıyor. Türk kahvesi sektörü şu anda ne durumda? Türk kahvesi dediğimiz an bizim ülkemizde kahve yetişmediğini bilmemiz gerekiyor. Biz Türk kahvesi sözünü bir kültür olarak kabul ettirdik. Kavurma, çekme ve eleme olarak çok öndeyiz. Bu özellikleriyle insanlar Türk kahvesini biliyor. Dünyada en önde gelen, en bilinen kahvenin Türk kahvesi olması tesadüf değil. Çünkü kahveyi kavurma ve pişirme tarzımız çok farklıdır. Oda olarak Türk kahvesinin tanınırlığının çok daha artması için çalışıyoruz.

İSTENİRSE BAŞARILABİLİR

- Son olarak Türk kahvecilik sektörü için en büyük hayaliniz nedir? Ben bunu yıllardır dile getiriyorum. Buradan da başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Türkiye'de çıkarılması gereken Allah'ın iki tane nimeti var. Bir tanesi damla sakızı diğeri ise kahve. Çeşme'de damla sakızı ağaçları var. Bunların iç piyasaya biraz daha verilmesini istiyoruz. Burdur, Antalya, Mersin hatta İzmir'in bazı bölgelerinde, kahvenin yetiştirildiği ülkelerin iklimsel özelliklerine benzer alanlar mevcut. Biz burada kahve yetiştirmeyi başarabiliriz. Biz çocukken Antalya'da bir vatandaşımız 25 kiloya yakın kahve yetiştirdi. Demek ki bu başarılabilir.



FİYATLARI YÜKSELTMEDİK

Son dönemlerde sektörünüzün yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Bunlar kısa sürede düzelebilir mi? Navlun ve ambalaj fiyatlarındaki yükselişler ve Brezilya'da meydana gelen dondan kaynaklı kahvede ufak çaplı bir kıtlık yaşanıyor. Bu durum da fiyatlara yansıyor. Kahve borsası diye bir borsa mevcut. Kahveye yatırım yapılıyor. Şunu da söyleyeyim, kahve fiyatları yükselirken, ne yazık ki ne idüğü belirsiz, kahve kavurmasını, kahve çeşidini bilmeyen insanlar türedi. Bu insanlar fiyat kırıyorlar. Ama biz buradan kahve tiryakilerini uyarıyoruz. Sağlığınız her şeyden önde gelsin. Vatandaşlarımız bilinçli tüketici olsunlar. Eski tahmis geleneğinden gelen kahve satıcılarından kahveyi alsınlar. Biz dünya genelindeki artışlara rağmen kahve fiyatlarını İzmir esnafı olarak İstanbul ve Ankara'daki kadar yüksek tutmamaya gayret gösterdik.

Mert ALPDÜNDAR