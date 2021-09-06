İzmir’de 9 eylül coşkusu tüm kente yayılacak

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 99'uncu yıldönümü yine muhteşem programlarla kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu coşkusunu zengin bir programla tüm kente yayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı 99. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başlayacak heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile doruğa çıkacak. Kutlamalar on binlerce İzmirlinin katılması beklenen fener alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak. Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına sergi, tiyatro ve konserlerle 9 Eylül öncesinde ve sonrasında da devam edecek.



YARI MARATON BAŞLADI

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan startı verilen ve pandemi koşulları nedeniyle 2 bin kişinin katılımıyla sınırlandırılan maraton öncesi yarışmacılar, sahilde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Etkinlik alanına girişler tek noktadan gerçekleştirilirken, sporcular arasında sosyal mesafe olmasına dikkat edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcularla birlikte yarışa katıldı. Bazı aileler ise çocukları ve bebek arabalarıyla yarışta yerlerini aldı.