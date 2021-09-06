Selim Yaşar bugün törenle defnedilecek

2 Eylül Perşembe günü Dubai'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze namazı öncesinde saat 14.30'da Yaşar Topluluğu'nun ilk şirketi DYO'nun İzmir Çiğli Fabrikası'nda Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla bir tören düzenlenecek. Cenaze merasiminde pandemi kurallarına uyulacağı ve katılımın sınırlı tutulacağı belirtilirken, defin işleminin sadece aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan cenazeye çelenk kabul edilmeyeceği, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışta bulunabileceği belirtildi.