Yeni Asır Gazetesi 4 ödül birden aldı

Yeni Asır ekibi, yine katıldıkları yarışmalardan ödüllerle döndü. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda ve Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğinde Bergamalı gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'ncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'da Yeni Asır'a toplam 4 ödül çıktı.

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HASAN Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Yeni Asır Gazetesi'nden Yasemin Durmuş röportaj/söyleşi kategorisinde "Koronayı Narkoz'la Uyuttular" söyleşisiyle ve sayfa düzeni kategorisinde "Oscar'ın Renkleri" sayfasıyla iki ödüle layık görüldü. Yine Yeni Asır'dan Görkem Türkyılmaz ise spor fotoğrafı kategorisinde ödül kazandı. Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'ncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi. Yarışmada "Bu Köyde Söz Kadınların" haberiyle Bergama Belediyesi Özel Ödülünü Yeni Asır Muhabirlerinden Mert Yasin Alpdündar kazandı. Mert Yasin Alpdündar ödülünü, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun elinden aldı.





