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Haberler İzmir 10 kilo uyuşturucu ile yakalanmıştı, tutuklandı

10 kilo uyuşturucu ile yakalanmıştı, tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

10 kilo uyuşturucu ile yakalanmıştı, tutuklandı
İHA

07.09.2021, 17:02

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden Ş.S. (41) isimli bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin, Ş.S.'nin ikametine gerçekleştirdiği operasyonda çanta ve battaniyeye sarılı 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli Ş.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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