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Haberler İzmir Dede-torun aynı sınıfta

Dede-torun aynı sınıfta

Dede-torun aynı sınıfta

7.9.2021

İzmir'de bir ilkokulda Türkiye'de eşine zor rastlanan bir tesadüf yaşandı. Balçova Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nda 1. sınıfa kaydolan Melisa Görünmez'in öğretmeni aynı zamanda dedesi olan Metin Görünmez oldu.

Yeni eğitim öğretim yılında torunu Melisa'nın da kendi sınıfında olmasından mutluluk duyduğunu anlatan 38 yıllık öğretmen Metin Görünmez, torununun hem dedesi hem de öğretmeni olmanın kendisine tarif edilemez duygular yaşattığını ifade etti. Görünmez, "Bugüne kadar yüzlerce öğrenci okuttum ve yıllar sonra torunum Melisa'nın da öğretmeni olmak ayrıca çok mutlu etti" dedi.

■ METİN BURMALI

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