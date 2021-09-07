  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gençler IKÇÜ’de bilim konuşacak

Gençler IKÇÜ’de bilim konuşacak

7.9.2021

AVRUPA Komisyonu tarafından Türkiye'den desteklenen tek proje olan Green Night" (Yeşil Gece) isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi projesi için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi hazırlıklara başladı. Proje Genel Koordinatörlüğü'nce düzenlenen toplantıda İKÇÜ'de yapılması planlanan etkinlikler tanıtıldı. Proje kapsamında İKÇÜ kampüsünde 5 bin gencin misafir edilecek. Green Night" (Yeşil Gece) isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi projesinin İKÇÜ kısmında çevre dostu yenilikler, iklim değişikliği, yeşil teknoloji, atık yönetimi, maketlerle tıp eğitimi gibi alanları içeren projeler sergilenecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençler IKÇÜ’de bilim konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.