Gençler IKÇÜ’de bilim konuşacak

AVRUPA Komisyonu tarafından Türkiye'den desteklenen tek proje olan Green Night" (Yeşil Gece) isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi projesi için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi hazırlıklara başladı. Proje Genel Koordinatörlüğü'nce düzenlenen toplantıda İKÇÜ'de yapılması planlanan etkinlikler tanıtıldı. Proje kapsamında İKÇÜ kampüsünde 5 bin gencin misafir edilecek. Green Night" (Yeşil Gece) isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi projesinin İKÇÜ kısmında çevre dostu yenilikler, iklim değişikliği, yeşil teknoloji, atık yönetimi, maketlerle tıp eğitimi gibi alanları içeren projeler sergilenecek.

DİĞER