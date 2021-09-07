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Haberler İzmir İzmir'de 6 araç birbirine girdi

İzmir'de 6 araç birbirine girdi

İzmir’de 6 araç birbirine girdi

7.9.2021

İZMIR Bayraklı'da, 3 otomobil, 1 cip ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden minübüs, şoför Burak Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde giden Refik B., yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan minibüs karşı şeritteki Ali Can Y.,'nin otomobiline çarptı. Ali Can Y'nin otomobili ise aynı istikametteki Kürşat D.,'nin minibüsüne çarptı. Burak Y.'nin çarptığı demir bariyerler ise Hüseyin E.'nin otomobili ile Ecem H.,'nin aracına zarar verdi.
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