Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.
İzmir'de makilik yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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