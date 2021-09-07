  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de makilik yangını

İzmir'de makilik yangını

Son dakika... İzmir'in Torbalı ilçesindeki makilikte, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

İzmir’de makilik yangını
DHA

07.09.2021, 13:53

Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de makilik yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.